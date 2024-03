PERLEDO. FIBRA OTTICA “ALLA CARLONA”, ANAS REVOCA L’APPALTO

Data pubblicazione 28 Marzo 2024

PERLEDO – Revocata a Open Fiber l’autorizzazione per i lavori di posa della fibra ottica sulla Statale di Perledo. Anas ha preso la decisione dopo le numerose lamentele, e le evidenze, riguardo agli interventi in paese.

“Non posso che essere d’accordo con la decisione di Anas – commenta il sindaco Fabio Festorazzi -. I lavori di posa della fibra fatti “alla carlona” da imprese totalmente disorganizzate creano una serie di disagi e una assoluta mancanza di sicurezza per la cittadinanza, oltre ad una grossa perdita di tempo per gli amministratori e per l’ufficio tecnico che devono in continuazione intervenire per far sistemare lavori mal eseguiti. A questo punto è necessario un tavolo tecnico con i responsabili per definire come e con chi proseguire i lavori rispettando le regole e garantendo sicurezza ai cittadini”.