SONDAGGIO VN: MOTO SUI SENTIERI, RECORD DI VOTI. GRAZIE AI MOTOCICLISTI…

Data pubblicazione 28 Marzo 2024

VALSASSINA – Un plebiscito, ma “drogato” dall’ampia partecipazione (legittima, per carità) dei diretti interessati, con forum e pagine social di settore mobilitati per votare – ovviamente a senso unico: l’ultimo sondaggio lanciato da Valsassinanews ha registrato un autentico record di adesioni, quasi 1.500, trattando la discussa presenza delle moto lungo i sentieri.

Scontato l’esito finale, vista la citata “chiamata alle armi” nel mondo delle due ruote a motore: “C’è spazio per tutti” ha ottenuto il 63% delle scelte, mentre “Distruggono e sono un pericolo” ha toccato il 28% del campione – ma con un numero di voti – oltre 400 – che in qualsiasi altra consultazione sul nostro quotidiano avrebbe fatto il “pieno”. C’è poi un 8% dei partecipanti che ha condizionato il via libera alle moto sui sentieri di montagna scegliendo “Sì, ma pagando un permesso“.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 28 marzo. Stavolta trattiamo il tema della solidarietà valsassinese – collegata a volontariato e associazionismo.

MOTO SUI SENTIERI. VIA LIBERA? Sì, c'è spazio per tutti (63%, 920 Voti)

No, distruggono e sono un pericolo (28%, 404 Voti)

Sì, ma pagando un permesso (8%, 114 Voti)

È sempre il solito magna-magna (1%, 17 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 5 Voti) Totale votanti: 1.460