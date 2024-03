CALCIO, VERSO CITTADELLA-LECCO. AGLIETTI: “PER NOI NIENTE DA PERDERE”

Data pubblicazione 30 Marzo 2024

LECCO – Torna in campo la Serie B dopo la settimana di pausa. Il Lecco, fanalino di coda della classifica, è atteso dalla difficile trasferta in casa del Cittadella, decimo a 38 punti e ancora in lotta per i playoff nonostante il momento negativo, con soli due punti ottenuti nelle ultime dieci giornate.

A prendere la parola nella classica conferenza pre-partita è mister Alfredo Aglietti, che spiega: “Il responsabile sono io, è giusto che venga io a parlare nel …

AMPIO SERVIZIO SU LECCO NEWS: