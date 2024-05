VOTA IL NUOVO SONDAGGIO DI VN: CHE FARAI ALLE ELEZIONI DI GIUGNO?

Data pubblicazione 1 Maggio 2024

VALSASSINA – Nell’ormai classica consultazione on line di VN ci occupiamo delle ormai imminenti elezioni in programma l’8 e 9 giugno, quando saremo chiamati al voto amministrativo in numerosi Comuni del nostro territorio, oltre che per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Argomento importante, ma in qualche modo “divisivo”. Abbiamo chiesto ai lettori come si comporteranno nella prossima tornata elettorale.

Il nuovo sondaggio di Valsassinanews è in corso già con molti partecipanti e avrà termine nella mattinata di giovedì 2 maggio.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ELEZIONI DI GIUGNO, CHE FAI? Voto come sempre

Non voto, come sempre

Voto solo per il mio Comune

Andrò soltanto per le Europee

Non ho ancora deciso

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS