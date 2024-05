BALLABIO. FEZZI LASCIA LA PROTEZIONE CIVILE TRAVOLTO DALLE POLEMICHE

Data pubblicazione 3 Maggio 2024

BALLABIO – Sono rimasti in 13, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile. Un numero che per qualcuno porta jella – ma a quanto pare chi è rimasto è ben lieto di essere proprio in 13, visto che il quattordicesimo (il coordinatore che ha sbattuto la porta, Danilo Fezzi) evidentemente non era così gradito. anzi. Al punto che gli altri in divisa gialla avevano creato un gruppo su Whatsapp, alternativo e privo proprio della presenza – ritenuta probabilmente ingombrante – dello stesso Fezzi.

Una chat livorosa che sarebbe tra i motivi principali delle dimissioni dell’ex n. 1 dei volontari.