Data pubblicazione 4 Maggio 2024

CASARGO – Anche quest’anno grazie ai ragazzi di Narro, in collaborazione con l’associazione Alpe Giumello, si svolgerà la tradizionale festa di Santa Brigida.

L’appuntamento, a Narro di Casargo, è per questa sera, sabato 4 maggio, dalle 19 con la cena in compagnia: nel menù spezzatino e polenta, panini con salsicce e patatina. Si prosegue alle 21 in pista con il ballo liscio dei This-Aster e si continua alle 23 con il Dj set di R3volution.