160 ANNI DELLA CROCE ROSSA E OPEN DAY DELLA CRI DI PREMANA: LE FOTO

Data pubblicazione 5 Maggio 2024

PREMANA – Un grande successo, in occasione del 160° anniversario della Croce Rossa, l’Open Day organizzato dalla locale sezione della CRI di Premana.

Nel corso della giornata di sabato, malgrado un tempo “corrucciato”, tanta gente, molti bambini e notevole attenzione per le proposte informative del gruppo guidato da Sem Rusconi.

Quest’ultimo dichiara a VN: “Ieri la Croce Rossa ha voluto fare vedere alla popolazione che l’associazione non si occupa solo di servizi emergenza urgenza ma è schierata in molti altri campi come la Protezione civile, il soccorso in acqua e sulle piste da sci e volevamo sottolineare che i nostri volontari sono impegnati anche in queste attività che spesso non vengono ricondotte a noi”.

IL GRUPPO DEI VOLONTARI CRI DI PREMANA (2022):

“La giornata di ieri – aggiunge il leader del gruppo – ha permesso anche agli alunni della scuola secondaria di Premana di toccare con mano quello che facciamo per le persone che hanno bisogno d’aiuto – e magari un giorno decideranno anche di far parte di questa associazione”.

La popolazione ha dimostrato ancora una volta di voler bene a questa associazione, infatti non è mancata la risposta. Ringrazio tutti i volontari che si sono impegnati per la riuscita e in particolare il responsabile dei giovani di Premana Andrea Fazzini per aver dato vita a questo progetto”.

In pagina le immagini della manifestazione, terminata in serata con musica e cucina.

RedPre