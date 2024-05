UN SUCCESSO IL SAGGIO DI MUSICA DELLE SCUOLE DEL CENTRO VALLE

Data pubblicazione 6 Maggio 2024

BARZIO – Palazzetto dello sport di Barzio gremito sabato pomeriggio per il saggio di musica delle scuole del centro valle, tenuto dal maestro Michele Fioroni in collaborazione con la Banda di Cortabbio. 210 i bambini che hanno partecipato al laboratorio musicale proposto dalle scuole di Cortenova, Primaluna e Introbio, e che sabato hanno riempito il palazzetto barziese accompagnati da genitori, familiari e amici.

Decisamente soddisfatto il maestro Michele Fioroni: “Sono felice e orgoglioso del successo ottenuto dal saggio di musica che ha segnato la conclusione del corso organizzato in collaborazione con la banda di Cortabbio. È stato un progetto straordinario che ha coinvolto ben 210 bambini provenienti da 12 classi di 3 plessi scolastici diversi, offrendo loro l’opportunità di partecipare a un corso annuale di musica. L’obiettivo di avvicinare i bambini alla banda, che quest’anno celebra il suo centenario, è stato raggiunto con grande successo. Per me è stato un onore – prosegue Fioroni – poter finalmente portare avanti questo lavoro nella mia valle, a casa mia, in un contesto così speciale e significativo come quello del centenario della banda. Vedere i sorrisi sui volti dei bambini e il sostegno della comunità locale mi riempie di gioia e gratitudine”.

Immagini dal web