CALCIO LECCO: VIA CRUCIS COMPLETATA, LA RETROCESSIONE È MATEMATICA

Data pubblicazione 11 Maggio 2024

LECCO – Finisce con l’ennesima sconfitta, la ventiquattresima (quinta consecutiva) in stagione, la terribile via crucis del Lecco, superato 2-3 al Rigamonti Ceppi dal Modena.

Il campionato di B si conclude con l’ultimo posto in classifica e la conseguente retrocessione in terza serie; ora esiste la totale consapevolezza di aver gettato dalla finestra un’occasione forse irripetibile senza aver lottato sino all’ultimo per conservare una categoria di basilare importanza, e non solo per un discorso esclusivamente sportivo. Ora il Lecco se ne torna nel limbo della serie C …

