CALCIO CSI: CASARGO C’È! GRANDE VITTORIA, FINALE E REGIONALI CONQUISTATI

Data pubblicazione 12 Maggio 2024

CASARGO – C’è grande soddisfazione a Casargo per la vittoria delle furie rosse che espugnano l’ostico campo della Pol 2001 a Carenno e strappano il biglietto per la finale provinciale CSI e le fasi regionali. Una grande vittoria al termine di una partita sofferta, ma che gli uomini di Ciresa hanno vinto meritatamente.

In campo partita tesa ma le marcature di Michele Gobbi su rigore e Abis hanno messo in ghiaccio il risultato. Anche se non sono mancati i sussulti dalle parti di Spandri che, anzi, quando il risultato era ancora di 1-0 si è superato parando un rigore.

Nel recupero la Polisportiva 2001 accorcia le distanze, ma non c’è più tempo e al triplice fischio il Casargo passa: finale e regionali.

Si alzano i calici, il terzo tempo a fine partita è il degno epilogo di una giornata di sport valsassinese da ricordare.

E la prossima settimana c’è un titolo da andare a prendere.

RedSpo