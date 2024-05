“ATTERRANO” CON L’AUTO NEL GIARDINO DI UN B&B: ILLESI IN DUE. RECUPERATO IL MEZZO

Data pubblicazione 13 Maggio 2024

CASARGO – Abbastanza incredibile la dinamica dell’incidente avvenuto poco fa (pomeriggio di lunedì) a Casargo, dove un’auto è finita – per cause in corso di accertamento – nel giardino di una casa sotto la strada, la SP 67.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla nostra redazione entrambi gli occupanti sarebbero rimasti “miracolosamente” illesi. Sul posto, mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco (a destra), ambulanza ed elicottero di Areu.

Sarebbe in corso l’operazione di estrazione dal veicolo della passeggera, moglie del guidatore. L’auto è letteralmente “volata” all’interno di un bed and breakfast.

ORE 18:15/RECUPERATO IL VEICOLO CON L’AUTOGRU.

RIAPERTA LA STRADA

RedCro