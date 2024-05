TRIAL, IL PUNTO SU GRATTAROLA. CHE PARTE PER IL MONDIALE IN GIAPPONE

Data pubblicazione 13 Maggio 2024

MARGNO – Grande inizio di stagione per il campione di Trial dell’Alta Valsassina Matteo Grattarola, che vince a mani basse le prime due tappe del Campionato Italiano. Teo Mat un pochino più sfortunato nel Mondiale Indoor ma domani si vola in Giappone dove si aprirà il Mondiale outdoor nel quale Matteo avrà sicuramente da dire la sua.

In prospettiva della tappa del GP d’Italia in Valsassina il 15 e 16 giugno il Fans Club del super pilota di Margno organizza tre eventi: un gioco (a destra), una prova gratuita di moto elettriche per bambini e la possibilità di acquistare il biglietto d’ingresso per i due giorni di Mondiale in Valsassina e t-shirt a un prezzo ridotto.

RedSpo

In copertina: vittoria e podio a Civita Castellana (Viterbo).