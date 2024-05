CANDIDATI A CONFRONTO/PASTURO. ARTANA PER “CONTINUARE A COSTRUIRE IL FUTURO”, AGOSTONI “POTENZIALITÀ DA FAR EMERGERE”

Data pubblicazione 14 Maggio 2024

PASTURO – Depositate le liste elettorali nei Comuni che si apprestano al voto il prossimo 8 e 9 giugno, agli Albi pretori vengono ora pubblicati anche i programmi amministrativi che accompagnano le candidature, e come di consueto Valsassianews li presenta e li mette a disposizione dei lettori/elettori.

Iniziamo da Pasturo dove la sfida è tra il sindaco uscente Pierluigi Artana e il capogruppo della sua maggioranza, Guido Agostoni.

La lista Competenza e Rinnovamento, quella di Artana, traccia “un bilancio emotivo delle sensazioni e dei sentimenti provati in questi cinque anno dove non sono mancate difficoltà e incognite. Pandemia, dissesto idrogeologico, rincaro prezzi hanno imposto enormi sforzi agli enti locali”. Il programma, sviluppato su nove pagine, parla di “Orgoglio e onore, senso di responsabilità, gratitudine” e promette: “Con serietà impegno e concretezza abbiamo individuato progetti e iniziative: continuiamo a costruire insieme il futuro di Pasturo e Baiedo”.

Più sintetico il programma elettorale di Noi per Pasturo e Baiedo, la lista Agostoni, che lamenta le occasioni perse per “rafforzare i legami di Comunità, fare scelte condivise, con la popolazione, affrontare e risolvere i problemi. Purtroppo così non è avvenuto, non c’è stata la possibilità di un confronto sereno e costruttivo neppure all’interno del Gruppo di Maggioranza, non c’è stata nel Consiglio Comunale e ancor meno con la popolazione. Noi per Pasturo e Baiedo vuole esprimere disponibilità a dedicare attenzione e risorse nei confronti delle diverse fasce d’età. Un programma che guarda al futuro di un paese con forti potenzialità che devono trovare spazi per emergere”.

RedPol