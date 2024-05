GRRRIGNA COMICS: APPUNTAMENTI CON SPORT INCLUSIVO E LARIOSAURO

Data pubblicazione 14 Maggio 2024

MERATE/MANDELLO DEL LARIO – Doppio appuntamento con le anteprime del GRRRigna Comics. Nel fine settimana il Festival diffuso del fumetto si presenta a Merate e a Mandello del Lario portando l’attenzione su esperienze lecchesi legate al mondo del fumetto e dell’illustrazione.

A Merate l’incontro è con Centometri edizioni da venerdì 17 a domenica 19 maggio. Nella sala civica messa a disposizione dal Comune di Merate, in collaborazione con la locale Pro loco, sarà visitabile la mostra “Sei femmina, non puoi giocare a calcio”, esposizione delle tavole tratte dal libro “In porta” edito proprio dalla nascente realtà brianzola. Nella serata di sabato, inoltre, sarà ospite l’editore Stefano Colombo per una conferenza dal titolo “Centometri edizioni e l’inclusione sociale”.