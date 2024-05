JAMAICAN MOOD: IL PRIMO VIDEO ORIGINALE AMBIENTATO A PRIMALUNA

Data pubblicazione 14 Maggio 2024

PRIMALUNA – È uscito da pochi giorni il primo video di un brano originale intitolato “Las Moras” della band lecchese/bergamasca Jamaican Mood. Il gruppo, attivo dal 2016, propone un repertorio basato sui ritmi giamaicani che hanno dato vita allo ska e al reggae.

Dopo l’uscita del primo Ep “In a Jamaican Mood” del 2018 quest’anno tocca a “Las Moras”, un lavoro più basato sui brani originali. “Las Moras” nasce da un’idea del trombonista Ciccio Savalli che ha unito i più classici ritmi in levare dello ska con un atmosfera più country/western.

Il video, diretto da Emiliano Rota, è interamente ambientato a Primaluna in Valsassina e vede la collaborazione del gruppo “700mtsoprailcielo” e le cavallerizze “le amazzoni”. Durante l’estate il gruppo salirà su numerosi palchi in tutto il nord Italia, purtroppo spesso lontano dal lecchese vista l’emorragia di occasioni per presentare musica dal vivo nel nostro territorio.