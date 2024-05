L’ASC VOLLEY MASCHILE, UNA ECCELLENZA DELLO SPORT BALLABIESE

Data pubblicazione 14 Maggio 2024

BALLABIO – Il volley maschile dell’ASC Ballabio 89 si conferma come un vero e proprio fiore all’occhiello dello sport di Ballabio. La società del presidente Carlo Brivio è riuscita a schierare per questa stagione ben tre squadre: una formazione in Seconda divisione FIPAV, una Under 15 e un’Under 17 che hanno fatto il campionato di categoria e con gli Under 15 che hanno ben figurato sia come gruppo molto valido e coeso, sia come risultati.

La compagine è composta da 18 ragazzini molto appassionati che sono arrivati terzi nel campionato e …

