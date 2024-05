METEO. SETTIMANA CON LA PIOGGIA, TEMPERATURE IN CALO

Data pubblicazione 14 Maggio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La settimana si caratterizza per condizioni progressivamente perturbate, associate all’approfondimento di una ampia area depressionaria atlantica il cui centro d’azione si sposterà sulle coste della Francia, con flussi umidi intensi occidentali o sudoccidentali sul nord Italia. Martedì piogge deboli o moderate sparse, in intensificazione nei giorni centrali della settimana, con precipitazioni diffuse moderate, fino a localmente forti con maggior probabilità sui settori centro occidentali della Regione mentre le massime subiranno un calo attorno a 18°C mercoledì. Verso il fine settimana persistono condizioni instabili ma con piogge in attenuazione generalmente deboli.

Martedì 14 maggio in montagna addensamenti compatti e persistenti per tutta la giornata. Deboli locali rovesci nella prima parte della giornata sui settori prealpini occidentali, dal pomeriggio in intensificazione ed estensione. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico tra 2700 e 3000 metri. Venti in montagna da deboli a moderati meridionali.

Mercoledì 15 maggio cielo ovunque coperto. Precipitazioni diffuse e persistenti per tutta la giornata, da moderate a forti, anche a carattere temporalesco; a carattere nevoso oltre 2300 metri. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico a circa 2600-2900 metri. Venti in montagna moderati da sud.

Giovedì 16 maggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni diffuse e in intensificazione nel pomeriggio sulla fascia di pianura e pedemontana. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico a circa 2500-2800 metri. Venti in montagna moderati da sud.

Fonte Arpa Lombardia