CANDIDATI “SENZA CONFRONTO”/I PROGRAMMI NEI COMUNI MONOLISTA

Data pubblicazione 15 Maggio 2024

VALSASSINA – Depositate le liste elettorali nei Comuni che si apprestano al voto il prossimo 8 e 9 giugno, agli Albi pretori vengono ora pubblicati anche i programmi amministrativi che accompagnano le candidature, e come di consueto Valsassianews li presenta e li mette a disposizione dei lettori/elettori.

Il programma elettorale è un dovere, ovviamente, anche nei Comuni dove corre una sola lista, e i cittadini non sono chiamati quindi a valutare le proposte più interessanti ma solo a non far mancare il quorum del 40%. I paesi oggi in questa situazione sono cinque: proponiamo di seguito quanto depositato dai candidati di Cassina, Margno, Moggio, Pagnona e Taceno.