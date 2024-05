CANDIDATI A CONFRONTO/CORTENOVA. GALPERTI “FUSIONE SÌ E VALLE DEI MULINI”, BENEDETTI “ASILO NIDO E FUSIONE CON RISERVA”

Data pubblicazione 16 Maggio 2024

CORTENOVA – Depositate le liste elettorali nei Comuni che si apprestano al voto il prossimo 8 e 9 giugno, agli Albi pretori vengono ora pubblicati anche i programmi amministrativi che accompagnano le candidature, e come di consueto Valsassianews li presenta e li mette a disposizione dei lettori/elettori.

A Cortenova Giancarlo Benedetti è il candidato che sfida il sindaco uscente Sergio Galperti.

La lista Insieme per il futuro Cortenova (Galperti) intende “preparare il terreno per una comunità forte”. “Il nostor intento è quello di credere nelle persone e di valorizzare il territorio aumentando opportunità e servizi per la comunità. Favoriremo la fusione dei comuni – si legge nell’inicpit del programma – come strategia efficace che ci consenta di ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza”. I propositi proseguono su tre pagine e trattano argomenti quali il dialogo con i cittadini, la videosorveglianza, interventi sulla viabilità comunale e la valorizzazione della Valle dei Mulini.

La lista Cortenova domani (Benedetti) inizia il suo programma con il tema dell’istruzione: “valuteremo le esigenze di realizzare un silo nido”. Assicura poi particolare attenzione alle disabilità mentre sul piano della comunicazione vorrebbe promuovere “un’ampia diffusione di informazioni”. Convergenza di intenti sulla videosorveglianza, sulla fusione con Primaluna si parla di “passaggio storico che necessità però di una analisi approfondita eseguita da esperti terzi”.