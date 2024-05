CANDIDATI A CONFRONTO/PRIMALUNA. ARTUSI ELENCA GLI INVESTIMENTI, MELESI VUOLE UNA SPINTA COLLETTIVA

Data pubblicazione 16 Maggio 2024

PRIMALUNA – Depositate le liste elettorali nei Comuni che si apprestano al voto il prossimo 8 e 9 giugno, agli Albi pretori vengono ora pubblicati anche i programmi amministrativi che accompagnano le candidature, e come di consueto Valsassianews li presenta e li mette a disposizione dei lettori/elettori.

A Primaluna i cittadini sono chiamati a riconfermare Mauro Artusi o a dare fiducia a Walter Melesi.

La lista Insieme per Primaluna propone continuità con l’amministrazione Artusi, dopo un mandato segnato sin dall’inizio da “complessità e difficoltà” (alluvione e pandemia). “Tuttavia – ribadisce la lista – nonostante queste innegabili difficoltà i traguardi raggiunti sono molteplici oltre ogni aspettativa”. Nelle nove pagine del programma si citano i 6 milioni di euro impegnati nella messa in sicurezza del territorio, i 3,5 per la riqualificazione degli immobili pubblici, e l’investimento in turismo e sport per 1,7 milioni. Per il futuro si garantisce il miglioramento di servizi e vivibilità, e il compimento della fusione con Cortenova

La lista Avanti Insieme (Melesi) lamenta un paese, il più popolato della Valle, percepito unicamente come punto di passaggio, a cui manca una spinta collettiva per migliorare i servizi e al qualità della vita. Su tre pagine si illustrano le proposte per “un comune condivisio, la casa di tutti” e si entra nel concreto con soluzioni per migliorare la sicurezza stradale, la manutenzione di parcheggi e aree gioco. Spazio anche a borse di studio e doposcuola, una “convenzione per gli impianti sciistici” e eventi e manifestazione che siano da “nuova linfa per il mondo associativo”.