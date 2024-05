SICUREZZA DELLE STRADE, 300MILA EURO DAL MIT A CREMENO E BELLANO

Data pubblicazione 16 Maggio 2024

LECCO – Con decreto del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2023, degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ammessi al finanziamento del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”. Le risorse sono state prioritariamente assegnate ai Comuni fino a 5.000 abitanti per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nella provincia di Lecco sono stati assegnati 300.000 euro: 150.000 al Comune di Cremeno e altrettanti a quello di Bellano.

L’intervento oggetto del contributo per il Comune di Cremeno riguarda la manutenzione straordinaria con opere di miglioramento della strada agro-silvo-pastorale denominata “55-San Lorenzo-Maggio-Culmine, via Culmine” (in copertina) con movimenti terra, risagomature, realizzazione pavimentazione stradale, scogliere a secco.

Un finanziamento importante che servirà a migliorare le condizioni delle strade per garantire una maggiore sicurezza.