CALCIO CSI: È TITOLO! CASARGO CAMPIONE PROVINCIALE, 1-0 CONTRO AIRUNO

Data pubblicazione 19 Maggio 2024

CASARGO – La vittoria più bella davanti al proprio pubblico e sabato pomeriggio i biancorossi si sono aggiudicati il campionato provinciale CSI. C’è grande soddisfazione in paese per una vittoria difficilmente pronosticabile a inizio campionato e che invece piano piano ha preso forma portando in bacheca questa prestigiosa affermazione.

La cornice del comunale di Casargo è da brividi con centinaia di persone, striscioni e fumogeni. Un vero uomo in più per il Casargo con il pubblico che ha seguito con trasporto tutta la partita fino all’esplosione di gioia finale.

LA CRONACA

L’Airuno A si presenta battagliero in campo e con la rosa al completo, qualche infortunato invece tra le file del Casargo, una costante della stagione, anche se la rosa a disposizione di mister Ciresa è lunga, e non mancano le soluzioni da schierare in campo.

I biancorossi prendono subito il campo schiacciando l’Airuno A nella propria tre quarti e chiudendo tutti gli spazi a centrocampo e in difesa. Al 25′ il gol partita: cross dal fondo di Marco Tenderini in direzione di Alan Gianola, si accende il flipper in area ospite e la palla schizza in rete: tripudio sugli spalti! Un primo tempo maiuscolo, unico neo: biancorossi un po’ troppo precipitosi sotto porta e all’intervallo il Casargo va negli spogliatoi con una sola rete di vantaggio.

Nella ripresa l’Airuno A prende campo e con il passare dei minuti la partita diviene nervosa e il Casargo arretra pericolosamente il proprio baricentro, limitando sempre più le folate offensive. Si soffre sugli spalti e a una manciata di minuti dal finale Caverio è prodigioso deviando in corner in controtempo una botta a colpo sicuro dall’interno dell’area di rigore. È lo spavento finale, il cronometro sembra congelato ma non succede più nulla: tre fischi, Casargo campione e tutti sotto la curva.

RedSpo