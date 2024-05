Data pubblicazione 19 Maggio 2024

BARZIO – Sportivo di 72 anni infortunato sulle pareti dell’Angelone, a Barzio. L’incidente verso le 14 di questa domenica pomeriggio, la dinamica non è ancora stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpini insieme all’eliambulanza decollata da Bergamo. Il ferito, in codice giallo, si sarebbe procurato una lussazione alla spalla ed è stato trasferito in ospedale.