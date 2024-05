ACQUEDOTTO DI BARZIO. CONCLUSI I LAVORI DI LARIO RETI, ASFALTI TRA 6 MESI

Data pubblicazione 21 Maggio 2024

BARZIO – Conclusi gli interventi ad opera di Lario Reti Holding a Barzio per il secondo lotto di ampliamento e potenziamento della rete fognaria, con un investimento complessivo di 610.000 euro.

Le opere, iniziate ad ottobre 2023, hanno riguardato le vie Papa Giovanni XXIII, Privata Bergamini e Milano, per un valore di 250.000 euro. Contestualmente all’intervento sulla rete fognaria, sono state sostituite tutte le condotte della rete di acquedotto e, dopo un periodo di assestamento del fondo stradale che perdurerà per circa 6 mesi, prenderanno il via le sistemazioni di ripristino definitivo degli asfalti. In precedenza, nel corso del 2021, era già stato completato il primo lotto di estensione della rete fognaria, del valore di 360.000 euro, che aveva interessato diverse vie, tra cui via per Introbio, via Canteliberto e via Fornaci Merlo.

L’obiettivo dei due interventi è stato quello di ottimizzare ed ampliare la rete fognaria per servire due nuove aree del paese: queste zone, in parte già urbanizzate e in parte suscettibili a futuri sviluppi edilizi, non potevano essere collegate ai collettori esistenti a causa delle caratteristiche orografiche del territorio.

Inoltre, tra il 2022 e il 2023, grazie ad un investimento di 1,5 milioni di euro è stato ampliato e ottimizzato l’impianto di depurazione di Barzio, garantendo un sostanziale miglioramento della capacità depurativa e una maggior protezione delle acque del Pioverna.

A completamento del riassetto del sistema fognario e depurativo comunale sono infine previsti, a partire dal 2025, la deviazione e l’adeguamento del collettore intercomunale fognario Valle Inscea, afferente all’impianto di depurazione di Barzio, per un totale di 810.000 euro di investimento.