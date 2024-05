SCI D’ERBA: NICOLE MASTALLI QUARTA NEL SUPERG IN GERMANIA

Data pubblicazione 29 Maggio 2024

NEUDORF (GERMANIA) – Nicole Mastalli per soli sei centesimi non ha conquistato il primo podio della stagione internazionale di sci d’erba. L’atleta di Cortenova, 20 anni, si è infatti piazzata quarta nel superg Fis di Neudorf, in Germania. Nel gigante è invece giunta ottava, mentre è uscita nella prima manche dello slalom.

Esordio per Mark Mastalli, fratello di Nicole, che in Germania ha fatto soprattutto esperienza con un 17esimo posto nello slalom e nel gigante, e un 19esimo posto nel superg. Mark ha solo 15 anni e l’emozione può aver giocato qualche scherzo all’esordio. Avrà tutto il tempo del mondo per rifarsi.