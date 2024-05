BALLABIO, IL SINDACO BUSSOLA: “ABBIAMO I MIGLIORI STRADINI”

Data pubblicazione 31 Maggio 2024

BALLABIO – Cura e attenzione per il proprio territorio si vedono anche dalle piccole cose, come la manutenzione dei tavoli in legno da esterno presenti nei parchi comunali. Il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, ci tiene a rimarcare come nel paese questa manutenzione non è stata affidata a ditte esterne, ma viene fatta internamente grazie agli stradini Giusy Adamoli e Giovanni Rapanà.

“Per ogni tavolo si sta effettuando un lavoro lungo e faticoso, sostituendo tutte le assi in legno con nuove, tagliate e levigate ad hoc, riverniciando successivamente sia le stesse sia la struttura in ferro. Il risultato ottenuto è eccezionale!”, annuncia il sindaco.