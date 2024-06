PRIMALUNA, IL MUNICIPIO: “L’ASST DISPONIBILE AD ACCETTARE CORTABBIO COME AMBULATORIO”

Data pubblicazione 6 Giugno 2024

PRIMALUNA – Il Comune di Primaluna ha diffuso una nota di chiarimento rivolta ai cittadini e ai clienti dell’ambulatorio del paese per chiarire la vicenda inerente la temporanea chiusura dello studio medico di via S. Rocco.

“L’ambulatorio è stato chiuso a marzo per permettere alcune opere di ristrutturazione – si legge -. Una chiusura che è stata oggetto di confronto con il direttore dell’ASST di Bellano, Antonio Cusumano, che aveva chiesto giustamente un altro locale per continuare i servizi dell’ambulatorio. Il 26 febbraio scorso avevo avvisato Cusumano della difficoltà di reperire un nuovo locale, proponendo tuttavia di utilizzare l’ex ambulatorio medico in piazza San Lorenzo a Cortabbio, previo accordo con la LILT che lo usa alcuni giorni al mese”.

“Ma ASST ha rifiutato per ragioni a noi sconosciute – prosegue la comunicazione -. Ma oggi abbiamo riproposto la soluzione evidenziata precedentemente all’ASST di Bellano, che stavolta si è dimostrata disponibile a rivalutare questa opzione in accordo coi medici LILT”.

Il Comune conclude la nota promettendo ai cittadini di informarli sui successivi sviluppi.

RedPri