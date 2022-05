BARZIO, ASSEGNATA FINO AL 2024 LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

Data pubblicazione 6 Maggio 2022

BARZIO – La Cooperativa sociale La Sorgente onlus con sede a Erba (Co) si è aggiudicata la gestione della biblioteca civica di Barzio dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2024. Il Comune di Barzio ha dunque confermato la coop comasca che già dal 17 gennaio operava all’ultimo piano di Palazzo Manzoni, presenza che si è resa necessaria dopo le dimissioni della storica bibliotecaria.

L’accordo prevede un impegno di spesa complessivo di 52.941,60 euro, pari a 3.078 ore. Sul triennio il contributo è così suddiviso: 14.964 euro per l’anno in corso, 18.988,80 euro sia per il 2023 che per il 2024.

RedBar