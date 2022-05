CALCIO FEMMINILE: BALLABIO 5° NEL CAMPIONATO COMASCO

Data pubblicazione 10 Maggio 2022

BALLABIO – Sei vittorie e dieci sconfitte in 16 gare disputate con ben nove punti nelle ultime 4 partite, che hanno significato il quinto posto nella Classifica generale del Girone Unico Open a 7 femminile comasco, è il bilancio più che positivo della squadra femminile del Gso Ballabio allenata da Davide e Giuseppe Tasselli.

“Abbiamo dato il massimo riuscendo ad arrivare a metà classifica nonostante i vari infortuni e ragazze che dopo il Covid non sono ritornate a giocare. Qualcuno dovrebbe rientrare a settembre ma non c’è certezza. – commenta l’allenatore – Peccato perché avere avuto a disposizione tutte le calciatrici della rosa potevamo arrivare anche più avanti in classifica”.