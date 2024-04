PARKOUR, TRE INCONTRI PER CONOSCERE L’ARTE DELLO SPOSTAMENTO

Data pubblicazione 24 Aprile 2024

BARZIO – Tre pomeriggi, due sabati e una domenica, per scoprire il parkour. È l’ultima iniziativa targata Stella Alpina Asd che il 27 aprile, il 4 e il 12 maggio aspetta al palazzetto dello sport di Barzio giovani aspiranti atleti tra i 14 e i 17 anni interessati ad avvicinarsi e sperimentare la cosiddetta “arte dello spostamento“.

Il parkour è una disciplina nata in Franca nella metà degli anni ’80 e consiste nell’abilità di compiere un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo in maniera veloce ed efficiente. Gli atleti si spostano in ambiente complesso, naturale e urbano, senza strumenti e nel modo più veloce possibile. La disciplina include competenze di corsa, arrampicata, oscillazione, volteggio, salto e molti alti movimenti.

Un’opportunità da non perdere per ragazze e ragazzi dell’Altopiano ma anche di tutta la Valsassina.