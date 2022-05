METEO: GIORNATE VIA VIA PIÙ CALDE PER UN ANTICIPO D’ESTATE

Data pubblicazione 10 Maggio 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Finalmente nei giorni scorsi è arrivata la pioggia ma non sarà sufficiente per colmare il grande vuoto lasciato dalla siccità. Siccità che, supportata da una massa d’aria calda. è in arrivo dal nord Africa. L’aumento delle temperature sarà graduale, anche perché tra lunedì 9 e martedì 10 maggio avremo ancora condizioni lievemente instabile a causa della vecchia circolazione del fine settimana.

Un anticiclone di matrice sub tropicale inizierà a sospingere aria molto calda verso i nostri territori a partire da mercoledì 11 maggio, recando un repentino rialzo delle temperature. Termiche in ulteriore rialzo nella giornata di giovedì 12 maggio, caldo in ulteriore accentuazione e primi accenni di afa fastidiosa.

Temperature mattutine comprese tra 15/19°C, pomeridiane 25/28°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 3800 metri. Venti deboli da Sud Ovest.

Fabio Porro