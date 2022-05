Data pubblicazione 10 Maggio 2022

PIANI DEI RESINELLI – Va in tilt una ruspa e si blocca via Alle Quaglie, ai Piani dei Resinelli, nel tragitto che collega via Alla Carlanta con via Al Boschetto, territorio appartenente al Comune di Mandello del Lario. Lo stop alla circolazione è durato circa tre ore, il tempo necessario per trainare il mezzo pesante…