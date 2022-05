BINDO: SABATO POMERIGGIO IL “TAGLIO DEL NASTRO” SUL SINTETICO. NEL MEZZO FINALI CSI COL DERBY CORTENOVA-CASARGO

Data pubblicazione 26 Maggio 2022

CORTENOVA – Nonostante le squadre ci giochino da ormai sette mesi, verrà inaugurato ufficialmente sabato 28 maggio il campo di calcio in erba sintetica di Bindo. L’evento, che si terrà in presenza del sindaco Sergio Galperti e dei rappresentati della società Cortenova, è in programma dalle 16:45 alle 18.

Il tutto si svolgerà nel mezzo delle finali del campionato Open Calcio a 11 CSI, ospitate proprio nel nuovo impianto del Centro Sportivo Todeschini. A fronteggiarsi nella sfida valida per il 3° e 4° posto saranno due formazioni valsassinesi, Cortenova e Casargo, entrambe sconfitte nelle rispettive semifinali. Il derby sarà il remake dello scontro andato in scena nel girone di qualificazione, vinto dalla squadra dell’Alta Valle 2-0. L’appuntamento è alle 15, prima dell’inaugurazione del campo.

Alle 18 invece spazio alla partita valida per il primo e il secondo posto, che si giocherà tra Pagnano e Brioschese. La prima staccato il pass per la finalissima grazie al successo per 1-0 contro il Casargo, mentre la Brioschese ha avuto la meglio sul Cortenova per 3-2 nei tempi supplementari.

RedSpo