Data pubblicazione 10 Giugno 2022

LECCO – Prosegue l’analisi sulle due scatole nere dell’M 346 precipitato il 16 marzo scorso sul Monte Legnone. Nello schianto perse la vita un pilota inglese, ex istruttore della Raf, il 50enne Dave Ashley mentre venne ferito l’italiano 53enne Giampaolo Goattin. Per il momento non ci sono novità su cause e responsabilità della tragedia e il fascicolo in Procura resta contro ignoti.