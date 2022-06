L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI BENEDICE A CORTENOVA IL NUOVO MONUMENTO DEDICATO A DON LAZZARO

Data pubblicazione 19 Giugno 2022

CORTENOVA – Intensa mattinata a Cortenova per l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini che, dopo aver concelebrato la messa in onore dei Santi Protaso e Gervaso patroni del paese con il parroco don Marco Mauri e i vicari della Comunità Pastorale Madonna della neve, si è recato al cimitero con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Protezione Civile e degli Alpini per benedire il rinnovato monumento a monsignor Lazzaro Acquistapace.

Nel suo discorso Delpini ha ricordato l’alta figura del prelato che dato tanto alla Chiesa del borgo valsassinese a cui donò il pavimento in marmo dell’altare maggiore, la Via Crucis ad olio, gli acquasantini in marmo di Carrara e tanto altro ancora. Ne ha ricordato anche l’elevata cultura e le doti di profonda pietà, e che fu apprezzato e brillante predicatore.

Quindi il gruppo di fedeli e l’Arcivescovo sono ritornati in paese, invitati nel salone della scuola materna dove è stato offerto un rinfresco dall’amministrazione comunale del sindaco Sergio Galperti e dall’associazione Valsasnails.