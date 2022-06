CITTADINANZA ATTIVA, UNA SETTIMANA PER I RAGAZZI DI TERZA MEDIA DI PRIMALUNA INTROBIO E CORTENOVA

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

CENTRO VALLE – Nex-t è un’esperienza di cittadinanza attiva che promuove la conoscenza del proprio territorio, coinvolgendo i partecipanti in attività artistiche, culturali, sportive, naturalistiche e di impegno sociale. In Valsassina hanno aderito i Comuni di Primaluna, Introbio e Cortenova, l’offerta dunque è rivolta ai ragazzi di terza media di quei paesi, nella settimana dal 18 al 22 luglio.

L’iniziativa è gratuita ma i posti limitati (graduatoria secondo l’ordine di iscrizione). Entro il 24 giugno deve essere fatta la preiscrizione attraverso il form online https://forms.office.com/r/3Q2zQ5H0MZ. Informazioni allo 340/172.72.55.