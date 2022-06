L’EVOLUZIONE DEL GIOCO DEL FANTACALCIO CON SORARE E NFT

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

Tra i giochi più amati dagli italiani e non solo, si è ritagliato nel corso del tempo un posto di assoluto rilievo il fantacalcio.

Un passatempo molto divertente, che permette di sfidare i propri amici e magari anche di guadagnare qualche euro, ma soprattutto di emozionarsi e divertirsi seguendo le vincente dei propri atleti preferiti.

Per giocare a fantacalcio bastano teoricamente carta e penna, ma naturalmente negli ultimi anni sempre più spesso ci si è appoggiati anche a supporti tecnologici.

Evoluzione digitale del gioco del fantacalcio

Il fantacalcio è un gioco di fantasy sport che potremo ormai definire come un grande classico. Moltissimi gruppi di amici e appassionati di pallone c’hanno giocato per generazione e per molti anni non è mai cambiato.

Con l’esplosione di Internet e la diffusione capillare degli smartphone il fantacalcio è approdato online, ma senza, almeno all’inizio, sostanziali novità.

Più di recente, grazie alla tecnologia decentralizzata resa possibile dalla blockchain e alla diffusione degli NFT, il fantacalcio s’è dimostrato finalmente maturo per entrare a pieno titolo in una nuova e stimolante era.

Nel prossimo futuro fantallenatori, manager e giocatori potrebbero non solo divertirsi virtualmente, ma anche guadagnare grazie a questo Fantacalcio 4.0 blockchain based. Una novità non da poco.

Sorare e NFT

Cosa sono gli NFT di Sorare? Prima di entrare nel dettaglio facciamo un piccolo passo indietro e introduciamo come prima cosa il concetto di NFT. Gli NFT sono token non fungibili, a differenza di una criptomoneta, sono oggetti digitali unici (o numericamente limitati), ad esempio opere d’arte o collezionabili, come le figurine dei calciatori.

Lo smart contract e la blockchain permettono di essere certi dell’autenticità di un NFT e anche di tracciarne nel tempo i passaggi di proprietà, i cambiamenti di valore, ecc.

Questa tecnologia è quindi perfetta per un gioco in cui ci siano token, in questo caso figurine virtuali dei calciatori, che possono essere acquistate, scambiate, cedute e usate per comporre il proprio team al fantacalcio.

Ecco come gli NFT hanno incontrato il classico fantacalcio, che nel frattempo era sbarcato online, ed ecco come ha preso forma Sorare, uno dei giochi di fanta sport attualmente più convincenti, coinvolgenti e al contempo anche innovativi.

Quando la tecnologia incontra un gioco capace di appassionare miriadi di tifosi e non solo e nel farlo ne moltiplica potenzialità e interesse, ecco che una autentica rivoluzione o se si preferisce una profonda innovazione ha inizio, questo è proprio il caso di Sorare.

Reinventare in modo profondo il fantacalcio, senza tuttavia snaturarlo non era certo una sfida facile da vincere, ma il team di Sorare c’è riuscito.