PRIMALUNA INFORMA… E RISPONDE: “L’AREA CAMPER PASSERÀ A PAGAMENTO”

“I primi tempi a utilizzo gratuito per testare le funzionalità e offrire un servizio a chi desidera sostare sul nostro territorio – viene precisato con un po’ di puntiglio – sono decisione dell’amministrazione e come tale va rispettata e compresa. Le solite storie che pagano i cittadini di Primaluna sono corbellerie”.

E ancora, alzando i toni: “Esistono in Italia tante aree di sosta camper di proprietà comunale GRATUITE, peraltro una anche nella vicina Lecco. Lamentele in questo senso non sono pervenute. Stiano sereni i signori della lamentela ad ogni costo: a breve l’area sarà a pagamento, una volta che saranno attivate tutte le sue funzionalità”.

Risposta non precisamente dai toni istituzionali a un attacco a sua volta piuttosto pesante.

Ma almeno ora si sa che quanto “denunciato” è sotto controllo e in qualche modo finirà.

RedPri

