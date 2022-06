A PRIMALUNA CRITICHE AL COMUNE PER LA GRATUITÀ DELL’AREA CAMPER

Data pubblicazione 20 Giugno 2022

PRIMALUNA – Parole chiare anche se in un italiano non ineccepibile, quelle rivolte al sindaco di Primaluna – scritte su un drappo appeso all’area camper nella parte bassa del paese, inaugurata solo poche settimane fa e già abbastanza frequentata da chi ha scoperto questo servizio, unico NEl nostro territorio.

La critica, come si legge, è tutta per la gratuità della piazzola destinata ai camperisti, in particolare per il mancato pagamento di acqua ed elettricità da parte di chi sosta coi propri caravan.

Il Tazebao non è firmato, ma risulta comunque piuttosto chiaro nelle intenzioni.

RedPri

