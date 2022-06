BALLABIO FUTURA HA DECISO: DOMANI BOCCIA ANCORA IL BILANCIO. BUSSOLA VA A CASA, A MENO CHE…

Data pubblicazione 23 Giugno 2022

BALLABIO – Passa da una inusuale conferenza stampa on line la decisione della minoranza consiliare di ‘Ballabio Futura’ che ha convocato i media per le 19 di oggi comunicando, attraverso il suo capogruppo Manuel Tropenscovino (segretario provinciale del PD di Lecco) che voterà ancora contro il bilancio di previsione 2022/24.

“Per i rapporti tra maggioranza e noi in questi ultimi due anni non ci sono le condizioni per cambiare la nostra decisione sul bilancio” ha detto il leader di BF. Domani dunque l’opposizione voterà ancora contro il rendiconto e – salvo un imprevedibile dietrofront dei “dissidenti” di Alessandra Consonni, il Comune verrà commissariato dalla Prefettura fino alla primavera del 2023.

