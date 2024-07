MUSICA. IL ‘DIAPASON DUO’ FIORENTINI-GAZZOLA ALL’ORGANO DI TREMENICO

Data pubblicazione 27 Luglio 2024

VALVARRONE – Concerto a Tremenico del Diapason Duo che all’interno della 52esima Rassegna Organistica Valsassinese presenta un bellissimo programma tutto da scoprire ed ascoltare con brani di A. Marcello, A. Vivaldi, G.F. Handel, A. Corelli, G.B. Pescetti, G. Verdi, F. Provesi e G. Donizetti.

I solisti sono Davide Fiorentini, all’oboe, e Paolo Gazzola all’organo Prestinari del 1854.

L’appuntamento è alle 21 di sabato 27 luglio nella chiesa di Sant’Agata, una serata ad ingresso gratuito resa possibile anche dalla collaborazione con l’Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone.

DAVIDE FIORENTINI

Nato a Genova, inizia giovanissimo lo studio del pianoforte e successivamente dell’ oboe presso il conservatorio della sua città “ N. Paganini”, dove si diploma a pieni voti nel 1996. Frequenta successivamente numerosi corsi di specializzazione per professore d’ orchestra in Italia e in Francia. Nel 2003 si specializza presso la Musikhochschule di Lugano, dove

ottiene i due “Master of Advanced Studies” in Performance and Interpretation e in Pedagogia Musicale, rispettivamente con i maestri H. Elhorst e M. Salmi.

Collabora, in qualità di primo oboe e corno inglese, con numerose orchestre, sia italiane (Filarmonica Giovanile di Genova, Regionale Ligure, Orchestra “G. Verdi” Milano, Sinfonica di Lecco, Sinfonica di Brescia, Sinfonica di Aosta, ecc.) che svizzere ( Radio Svizzera vItaliana, Insubrica, P.O.S.J. di Basilea, ecc.).

In ambito cameristico è membro del quintetto a fiati “ Chambre à l’Air”, con il quale ha vinto il 3° premio al “Concorso Internazionale della Val Tidone” edizione 2004 e del “Quintetto 5 venti”. Nel 2004 ha inoltre debuttato come solista, esibendosi nel concerto doppio per Oboe e Violino di J. S. Bach BWV 1060, a Lugano presso l’ aula magna della Musikhochschule. Titolare della cattedra di oboe presso l’istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi” e docente di esecuzione ed interpretazione al Liceo Musicale “Teresa Ciceri” di Como.

PAOLO GAZZOLA

Nato a Piacenza nel 1992. Ha frequentato, a partire dal 2003, il corso di Organo e composizione organistica con Mariano Suzzani e successivamente con Manuel Tomadin presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. Ha conseguito, con il massimo dei voti, il Diploma Accademico di primo livello in Organo, sotto la guida di Enrico Viccardi, e il Diploma accademico di secondo livello in Clavicembalo con Giovanni Togni presso il Conservatorio di Como. Presso lo stesso conservatorio ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello in Direzione di coro e composizione corale sotto la guida di Antonio Eros Negri. Ha conseguito il Master of arts in music performance in Organo presso il Conservatorio della Svizzera italiana con Stefano Molardi.

Ha partecipato a numerosi corsi di interpretazione organistica e Master Class, sia in Italia sia all’estero, tenuti dai maestri E. Viccardi, G. Parodi, L. Ghielmi, L. Lohmann, M. Torrent, G. Togni, M. Radulescu, K. Marshall, A. Liebig, J-C. Zehnder, e S. Molardi. Ha frequentato i corsi di perfezionamento e seminari promossi dalla FIMA nell’ambito della manifestazione “Urbino musica Antica”.

Ha suonato nella “Rassegna sullo storico organo Antonio Sangalli” (Ponte dell’olio), all’interno di “Percorsi d’Organo in Provincia di Como”, “Musica intorno al monte”, nella Rassegna Organistica Valsassinese, nell’Autunno organistico nel lodigiano, nei “Concerti d’organo in S. Maria di Campagna”, nei “Vespri d’organo in S. Alessandro” (Milano), in “Voci d’organo in S. Alessandro” (Bergamo), nella stagione concertistica dell’Associazione Carducci in Como, nei “Vespri d’organo in S. Abbondio” (Como), nell’iniziativa “Ti ricordo in musica” (Piacenza), nella Rassegna organistica Valmaggese (CH), nella Herz Jesu Kirche in Winterthur (CH), nella Trinitatiskirche ad Ohrdruf (D), nella Bartholomäuskirche a Pößneck e nella Johanniskirche a Neustadt an der Orla (D). Compare, con una sua esecuzione, nel disco “Valsassina Organ Live” che include brani registrati durante i concerti sugli organi della Valsassina. Ha collaborato come continuista nella registrazione live del disco “Echi di cielo in terre Lombarde” per Halidon che include brani inediti di F. Spagnoli Rusca.

Dal 2016 è docente di organo nella Scuola diocesana di Musica e Sacra Liturgia “L. Picchi” in Como. Attualmente è organista della Missione Cattolica in lingua italiana di Winterthur (CH).