AD AGOSTO A MOGGIO ARRIVA LA PRIMA “BATTAGLIA DEI CUSCINI”

Data pubblicazione 27 Giugno 2022

MOGGIO – È in arrivo un torneo di battaglia dei cuscini. Si terrà a Moggio il prossimo 11 agosto e a organizzarlo sono Diego Spreafico e Damiano Gigliotti. I due frequentano Moggio ogni estate da quando erano piccoli e lì hanno la loro compagnia di amici.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Moggio e il ristorante La Puppola. Oltre al singolare e originale torneo, sarà una serata condita con cucina e musica. Per partecipare alla battaglia dei cuscini, ci si può iscrivere entro il 7 agosto contattando gli organizzatori sul loro profilo Instagram: @torneocuscini. Lì si potrà compilare un modulo Google. Le iscrizioni sono aperte a chi ha un’età compresa tra i dodici e i 75 anni al costo di 10 euro: in regalo anche una maglietta con assicurazione e spogliatoi con docce.

Il cuscino dovrà essere portato da casa.

I moduli di iscrizione dei minorenni dovranno essere compilati obbligatoriamente dai genitori e mandati per e-mail. Se il giorno del torneo i moduli non verranno portati firmati, l’iscrizione non verrà accettata. I maggiorenni invece dovranno compilare i moduli il giorno stesso del torneo.