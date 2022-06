Data pubblicazione 29 Giugno 2022

MARGNO – Martedì sera altre due gare per il torneo döl Chil , competizione di calcio a sei alla memoria di Achille “Chile” Gobbi organizzata all’oratorio di Margno. I primi a sfidarsi Pedal is on fire e Sterilstarna con la vittoria dei primi per 4 reti a una, e Giuseppe Fazzini indicato quale miglior giocatore. A seguire Sbronzi di Riace ha avuto la meglio (5-1) su Dream Team, Michele Agostoni il best player. Questa sera pausa, si riprende giovedì.