Data pubblicazione 11 Luglio 2022

CASSINA – È nata a Lecco, cresciuta a Olginate e ora vive in Valsassina. Precisamente a Cassina. Parliamo di Jessica Scaccabarozzi, 29 anni, che ha scritto il suo primo romanzo fantasy dal titolo “Kitsune”.

Il libro è ambientato in punti non precisati delle montagne lecchesi e bergamasche, in un futuro recente e ipotetico, post pandemia e terza guerra mondiale.

Al momento è disponibile in vari siti online: BookSprint Edizioni (l’editore del libro), Amazon, La Feltrinelli, IBS, Mondadori e …