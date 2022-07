IL GASOLIO COSTA CARO, ORA LO RUBANO IN VALLE: QUESTA VOLTA A INTROBIO

Data pubblicazione 20 Luglio 2022

INTROBIO – Prosegue l’ondata di furti di carburante messi a segno in Valsassina. Dopo il blitz dell’altra notte, segnalato nella zona di Bindo ai danni di due aziende, questa volta è toccato ad altrettante ditte ma nell’area introbiese. Vittime dell’assalto dei ladri una grossa macelleria e un’impresa edile alla quale è stato svuotato il serbatoio di un “Manitou“, mezzo speciale con braccio meccanico in uso a questo genere di società.

Con i prezzi alle stelle di questo periodo, i malfattori si stanno dunque concentrando sul mercato dei carburanti – in particolare del gasolio. Solo lunedì mattina, ignoti si erano introdotti con lo stesso intento in una segheria e un’azienda agricola di Bindo, riuscendo a portar via centinaia di litri del “prezioso” liquido.

