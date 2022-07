INCIDENTE SULLA NUOVA LECCO-BALLABIO, CHIUSURA PER UN’ORA IN DISCESA

Data pubblicazione 21 Luglio 2022

LECCO – Sinistro stradale senza feriti sulla “nuova” Lecco-Ballabio, originato da una uscita di strada di un’auto. Il fatto nel tratto a due corsie nella galleria ‘Valsassina’, la Polizia Stradale ha disposto poco fa la chiusura dell’arteria “veloce” tra Ballabio e il capoluogo, NEL SOLO TRATTO IN DISCESA. Per ripristinare la circolazione è necessaria la rimozione del mezzo incidentato – che non dovrebbe portar via troppo tempo.

Aggiornamenti della situazione appena disponibili, in questa stessa pagina.

ORE 19:10 STRADA RIAPERTA

RedCro