40 ANNI DI SOCCORSO CENTRO VALSASSINA. NEL WEEK END CORTEO E MOSTRA FOTOGRAFICA IN SEDE

Data pubblicazione 23 Luglio 2022

INTROBIO – Finalmente festa al Soccorso Centro Valsassina che, dopo due anni di isolamento e prudenza, torna ad aprirsi alla popolazione in occasione dei 40 anni dalla fondazione. Sabato e domenica i volontari dell’associazione di pubblica assistenza attendono amici e simpatizzanti nella sede in località Sceregalli, a Introbio; filo conduttore del weekend la mostra fotografica che racconta i quattro decenni di impegno per il territorio.

Sabato un pomeriggio dedicato ai bambini che potranno conoscere i presidi sanitari e le manovre salvavita e diventare apprendisti soccorritori, a seguire merenda. Domenica l’appuntamento è alle 9.30 in sede, alle 10.15 partirà il corteo con automezzi e labari verso la chiesa di Introbio per la messa delle 11; alle 13 il pranzo ospitato dal Cfpa di Casargo.