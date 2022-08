FINDOMESTIC: PRESTITI PERSONALI FLESSIBILI E AFFIDABILI

Data pubblicazione 1 Agosto 2022

LECCO – I prestiti personali sono una delle soluzioni finanziarie più amate e diffuse del mercato creditizio. Permettono di portare a termine investimenti che diversamente richiederebbero di intaccare i risparmi oppure, in alcuni casi, non potrebbero essere effettuati.

Si tratta di qualcosa che nell’epoca attuale si rivela quanto mai necessario, vista la situazione di incertezza economica senza precedenti. Allo stesso tempo i prestiti personali sono una buona soluzione per potersi togliere qualche sfizio in più: la somma che consentono di ottenere può essere investita non solo per la ristrutturazione della casa, per esempio, ma anche per altri motivi come l’abbonamento in palestra.

Tra le diverse proposte ce n’è una che risulta degna di particolare interesse ed è quella dei prestiti personali di Findomestic, tra le realtà creditizie più affermate del panorama italiano. In questo articolo vi raccontiamo meglio come funzionano e perché si rivelano in grado di rispondere alle esigenze della modernità.

I prestiti personali proposti da Findomestic sono conseguiti anche online. I prodotti finanziari sul web stanno conoscendo un’importante diffusione nell’epoca contemporanea in seguito allo sviluppo della Digital Revolution e della Digital Economy, risultando sempre più apprezzati dagli utenti. I motivi sono semplici: i prestiti online, come quelli personali di Findomestic appunto, sono semplici da fruire ed evitano di recarsi di persona in banca per prendere informazioni.

Non solo, spesso presentano condizioni agevolate e decisamente chiare, su cui è possibile farsi una propria idea in totale autonomia (e prendendosi tutto il tempo necessario). Soluzioni che, nel caso di Findomestic, si rivelano efficaci e in grado di fare la differenza a livello non solo informativo ma anche nel momento in cui viene sottoscritto il contratto. La procedura avviene tramite l’impiego della firma digitale, un sistema tanto comodo quanto affidabile, essendo tracciato. E se uno ha bisogno di assistenza? Può usufruire di quella telefonica o e-mail, con Findomestic, ma unicamente se lo desidera. Sapendo di avere alle spalle una realtà non solo disponibile, ma anche solida e competente.

Abbiamo visto come i prestiti personali proposti da Findomestic rappresentino un prodotto innovativo nella gestione di tutte le fasi: quella informativa e quella legata alla sottoscrizione. Il valore aggiunto è in realtà un altro ed è proprio nel contratto. Partendo dal fatto che è possibile accedere anche a importi considerevoli, con cifre per un massimo di 60.000 euro. Si tratta di soluzioni flessibili, in grado di adattarsi alle esigenze della persona e ai cambiamenti che questa può registrare nel corso della sua storia.

I prestiti personali Findomestic si caratterizzano per un sistema che parte dalla simulazione e, attraverso pochi passaggi, comporta di accedere a un preventivo. Sono perfettamente indicate tutte le spese, compresi i tassi di interesse e, naturalmente, la rata mensile. Sono assenti le spese accessorie, con un risparmio di non poco conto a livello complessivo.

E la flessibilità? È da rintracciare nel fatto che è possibile non solo cambiare le rate in seguito alla sottoscrizione del contratto dopo il pagamento regolare delle prime sei, ma anche saltarne una all’anno. Un elemento che permette di sentirsi maggiormente a proprio agio, sapendo che, se necessario è possibile adottare procedure in grado di dare un po’ di respiro. Con tutta la qualità di una proposta realizzata su misura, come da tradizione quando si parla di Findomestic.