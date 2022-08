PASTURO, LA TASSA DEI RIFIUTI COSTA MENO: SCONTO DEL 15%

Data pubblicazione 4 Agosto 2022

PASTURO – Possono dormire sogni felici i cittadini di Pasturo, almeno per ora. Il Comune ha infatti annunciato una riduzione del 15% sulla tassa dei rifiuti di tutte le residenze domestiche.

Il provvedimento è stato possibile grazie all’avanzo di una buona somma di denaro che era stata data al Comune per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tramite un accordo si è potuto reinvestire i soldi non spesi, che in condizioni standard sarebbero dovuti tornare allo stato, appunto per scontare la Tari dei pasturesi.