INVESTIMENTI ONLINE: ECCO LE PIATTAFORME PIÙ GETTONATE PER INIZIARE A FARE TRADING OGGI

Data pubblicazione 5 Agosto 2022

Per investire online è necessario decidere su quale piattaforma di trading farlo; in rete esistono centinaia di broker che offrono i propri servizi di trading online. È importante selezionare le piattaforme migliori, così da poter avere la certezza di fare investimenti sicuri, e di poter cercare di massimizzare gli eventuali utili, senza dover pagare troppe commissioni.

Tra le centinaia di broker online ne esistono alcuni che sono tra i più gettonati, in quanto offrono numerosi strumenti finanziari in cui investire, sono sicuri ed affidabili e non applicano elevate commissioni. Oltre a questi vantaggi, le migliori piattaforme offrono anche servizio aggiuntivi, quali ad esempio conti demo, formazione e particolari strategie di investimento.

Come scegliere la migliore piattaforma di trading online

Non è semplice selezionare il broker migliore a cui affidare i propri investimenti; esistono dei parametri da tenere in considerazione per poter fare la scelta migliore.

Per prima cosa è necessario selezionare un broker che sia sicuro ed affidabile, quindi autorizzato e controllato da uno o più organi di vigilanza nazionale o internazionale.

È poi importante selezionare una piattaforma di investimento che offra migliaia di differenti strumenti finanziari tra cui poter scegliere: in questo modo sarà possibile investire in moltissimi e differenti strumenti, diversificare e ricercare quindi le migliori opportunità di investimento.

Per ultimo, ma non meno importante, il broker deve offrire i propri servizi a bassi costi fissi e proporre transazioni con bassi spread; in questo modo, riducendo i costi e commissioni, sarà possibile massimizzare gli eventuali guadagni.

In ogni caso, in fase di scelta, può essere utile fare riferimento alle piattaforme di trading selezionate da tradingonline.it, portale specializzato nel settore degli investimenti digitali che mette a disposizione guide, approfondimenti e contenuti pensati per aiutare l’utente ad avvicinarsi con consapevolezza al mondo dei mercati finanziari.

Tra le piattaforme più gettonate per iniziare a fare trading online ci sono sicuramente eToro, XTB e Plus500.

eToro: il broker più famoso per investire con il copy trading

eToro è uno dei broker più diffuso ed utilizzato a livello mondiale. Si tratta di una piattaforma sicura, in quanto regolamentata da CySec, che offre la possibilità di investire in migliaia di differenti strumenti finanziari tra azioni, ETF, crypto, indici, Forex e materie prime, scambiabili sotto forma di contratto CFD e, per alcuni di essi, anche acquistandone la proprietà diretta.

Il broker eToro mette a disposizione dei propri utenti un conto demo gratuito, molto utile per far pratica, corsi e approfondimenti disponibili in un’apposita sezione. Inoltre, con questa piattaforma di trading, è possibile anche applicare il copy trading; si tratta di una strategia di investimento che permette di copiare il portafoglio di investitori esperti. Una modalità di investimento molto utile per i trader alle prime armi, ma anche applicabile da trader più esperti.

XTB: il broker online tra i più sicuri del momento

XTB è una piattaforma di trading tra le più gettonate in questo periodo, in quanto è assolutamente sicura, regolamentata da ben cinque differenti organi di vigilanza, che offre migliaia di strumenti finanziari.

Questo broker è tra i migliori per quanto riguarda l’assistenza clienti e un’applicazione assolutamente facile da utilizzare, completa ed intuitiva, adatta per tutte le tipologie di trader. XTB offre inoltre un conto demo gratuito e corsi di trading gratis per principianti, ma utili anche ai trader esperti.

Plus500: la piattaforma di trading più apprezzata dagli utenti

Plus500 è una delle piattaforme di trading tra le più conosciute ed apprezzate dai trader; le recensioni che si trovano in rete evidenziano che ben il 77% dei trader che utilizzano questo broker ne apprezzano l’offerta, le funzionalità e i bassi costi.

Plus500 offre migliaia di differenti contratti CFD tra azioni, ETF, Forex, materie prime e crypto; i costi di transazione sono molto bassi e la sicurezza è garantita, in quanto quotato sulla borsa di Londra, quindi controllata e regolamentata dalla FCA.